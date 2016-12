Secretaria de Saúde aponta que Alagoas registra 139 casos suspeitos de microcefalia

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) informou, na tarde desta segunda-feira (4), que já foram registrados 139 casos suspeitos de microcefalia no estado, sendo 133 em recém-nascidos e 6 intrauterinos. Até o mês de dezembro, 129 casos haviam sido registrados em 49 municípios alagoanos. Os dados atualizados são do Registro de Eventos de Saúde Pública referente às microcefalias (RESP-microcefalias) e das notificações recebidas pelo Centro de Informação Estratégica em Vigilância em Saúde de Alagoas (Cievs/AL).

Segundo os dados dos municípios onde foram registradas as ocorrências, os casos suspeitos de microcefalia concentram-se em Maceió (46), Santana do Ipanema (35), Palmeira dos Índios (16), Penedo (9), Arapiraca (12), Delmiro Gouveia (5), União dos Palmares (4), São Miguel dos Campos (3), Murici (1), Maragogi (1) e Coruripe (1). Já os 6 casos intrauterinos foram identificados em Girau do Ponciano (1), Canapi (1), Porto Calvo (2) e Arapiraca (2).

A Sesau ressalta ainda, por meio de Nota Técnica enviada às cidades, que os exames de imagem para acompanhamento dos casos iniciaram em 17 de dezembro de 2015, de forma ordenada e com prévio agendamento da Sesau com os municípios de residência dos casos. A tomografia computadorizada do crânio dos bebês está sendo realizada no Hospital Geral do Estado (HGE).

A recomendação do Ministério da Saúde (MS) foi que, a partir do dia 19 de novembro de 2015, as ocorrências de microcefalia que atendessem à definição de caso fosse notificada de forma imediata às Secretarias Estaduais de Saúde. Os casos a serem notificados são os suspeitos durante a gestão e também os suspeitos de microcefalia no parto ou pós-parto.

Nordeste

A situação dos registros de casos de microcefalia na Região Nordeste, divulgada pelo Ministério da Saúde, coloca Alagoas na sexta posição em relação ao número de casos suspeitos. O maior quantitativo de notificações está nos estados de Pernambuco (1.153), Paraíba (476), Bahia (271), Rio Grande do Norte (154) e Sergipe (146).

Para a execução das ações do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefalia, foi instalada a Sala Nacional de Coordenação e Controle para o Enfrentamento à microcefalia. O objetivo é intensificar as ações de mobilização e combate ao mosquito Aedes aegypti. Também serão instaladas salas estaduais, que contarão com a presença de representantes do Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, Educação, Segurança Pública, Assistência Social, Defesa Civil e Forças Armadas.

Orientação

O Ministério da Saúde recomenda que as gestantes adotem medidas que possam reduzir a presença de mosquitos transmissores de doença, com a eliminação de criadouros, além de se protegerem da exposição de mosquitos, mantendo portas e janelas fechadas ou teladas, usar calça e camisa de manga comprida e utilizar repelentes permitidos para gestantes.

Também faz parte destas orientações o acompanhamento e as consultas de pré-natal, com a realização de todos os exames recomendados pelo médico. O Ministério da Saúde reforça ainda a orientação de as gestantes não consumirem bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de drogas, não utilizar medicamentos sem orientação médica e evitar contato com pessoas com febre ou infecções.

