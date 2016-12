Calendário de Eventos de Penedo é lançado

O Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo Pedro Soares lançou nessa segunda-feira (28), ao vivo na Tv Gazeta de Alagoas o calendário de eventos do município para os próximos anos.

De acordo com o Secretário, a criação desse calendário é importante pois impulsiona a ocorrência de eventos em Penedo, criando uma cultura no município para a realização desses eventos mensalmente, o que facilita o planejamento e a captação de recursos. Essa é uma ação que faz parte do plano de turismo do município.

“Quando se faz um evento muito próximo, fica difícil a captação de recursos, principalmente nos momentos atuais, por isso estamos lançando o calendário de 2017, para que possamos realizar o acompanhamento dessas ações”. Afirmou Pedro Soares.

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Turismo, os evento que fazem parte do calendário são de médio porte, que movimentam a economia da cidade e também o fluxo de pessoas.

Sobre o Conselho Municipal de Turismo (Contur),que participou da elaboração do calendário, Pedro Soares explicou que o mesmo é composto por 10 membros, sendo dois do município e oito da comunidade, fazendo parte representantes de hotéis, restaurantes, senac, comercio varejista, Ufal (Universidade federal de Alagoas) e Ifal ( Instituto Federal de Alagoas).

Calendário de Eventos para 2017

– Janeiro: Festa do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes;

– Fevereiro/Março: Prévias carnavalescas – Blocos Ovo da Madrugada, Sulamita, Tadeu e Seus Bonecos, Molinho e Boneca Raquel;

– Data Móvel: Paixão de Cristo;

– Abril: Aniversário da cidade;

– Maio: Penedo Moto Fest;

– Junho: São João;

– Julho: Festival de Teatro, Vaquejada;

– Agosto: Festival Gastronômico;

– Setembro: Festival de Música, Desfile cívico-militar;

– Outubro: Padroeira de Penedo, Dia do Evangélico;

– Novembro: Festival Universitário de Cinema (Parceria com UFAL e Governo de Alagoas);

– Dezembro: Natal de Luz (Festival de Coros, Concurso de Lapinhas – IPHAN, apresentação de escolas particulares – ICAMAP, ornamentação de ruas e prédios públicos do Centro Histórico-Município e comunidade).

Fonte: Secom/PMP