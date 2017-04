Novo smart top tem modelo mais barato e função inédita

O top de linha Xperia XZ e sua versão mais barata, o Xperia X Compact, foram apresentados pela Sony nessa quinta (1º), durante a IFA Berlim. Os aparelhos são os primeiros a trazer o sensor triplo nas câmeras, que prometem imagens sem distorções e cores absolutamente fiéis à realidade.

A companhia também aproveitou o evento para mostrar alguns produtos inteligentes, como o Xperia Projector, um projetor que torna qualquer superfície sensível ao toque, e o Xperia Agent, uma espécie de assistente pessoal para casa similar ao Amazon Echo e Google Home. As novidades também incluem o fone de ouvido sem fio Xperia Ear , que chegará ao mercado em novembro.

Durante o evento em Berlim, o presidente da Sony, Kazuo Hirai lembrou a forte crise que se abateu sobre a empresa em 2014 e 2015 – o que gerou inclusive boatos de que a divisão de celulares seria fechada, forçando o fim dos aparelhos Xperia. Mas, em seguida, o executivo lembrou os bons resultados recentes, mostrando que a Sony virou o jogo e voltou a ser competitiva no cenário mundial.

O Xperia XZ tem câmera traseira de 23MP e frontal com 13MP. Mas o destaque da câmera selfie do aparelho é o alto ISO, de 6400, que permite excelentes fotos com baixa luz. Também vale ressaltar o conjunto de lentes amplas, com 22mm/90 graus, que cobrem praticamente tudo a sua frente.

A nova tecnologia – chamada de sensor triplo – consiste no poderoso Sony Exmor RS trabalhando em conjunto com outros dois sensores: de distância (laser AF) e de cor (RGBC-IR). Assim, há uma combinação das imagens em alta qualidade, além de mais velocidade no foco automático (AF). Essa é a fórmula da Sony para ter fotos livres de borrões.

A câmera traseira do conjunto X também conta com estabilização ótica de imagem (que evita trepidações na imagem) e possibilidade de gravar conteúdo em 4K. A tecnologia, batizada de Steadyshot, trabalha em cinco eixos: o tradicional X/Y (altura e largura), rotação e agora, distorções horizontais, diagonais e verticais. O resultado, nas demonstrações, é realmente impressionante, mesmo levando em consideração tops como iPhone e Galaxy S7.

A tela do Xperia XZ tem 5,2 polegadas e traseira de metal. Já o X Compact conta com 4,6 polegadas de tela.

Ambos contam com o sensor de leitura de digitais na lateral, no botão liga/desliga – uma exclusividade da Sony, aliás. O aparelho também tem a certificação IP68, ou seja, é resistente à água.

A nova linha Xperia X usa padrão USB-C para carregamento e conexão. O novo formato permite encaixe de qualquer posição e favorece transmissões de dados mais rápidas. O novo Battery Care controla o carregamento baseado nos hábitos do usuário e evita o excesso de carregamento, pausando a carga em 90% e apenas concluindo pouco antes do aparelho ser retirado da tomada.

O XZ deve chegar aos mercados no início de outubro, enquanto o X Compact chega já no início da próxima semana. A Sony ainda não revelou os preços de sua linha X, nem o cronograma de lançamento por país.

Fonte: G1