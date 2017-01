Direção de “Velho Chico” decide que Santo não vai morrer na trama

O personagem Santo vivido por Domingos Montganer em “Velho Chico” não vai morrer na trama. O UOL apurou que, diferentemente do que aconteceu em outras vezes que um ator faleceu durante uma novela, agora o protagonista da trama da novela das 21h não vai morrer, não vai viajar e nem será substituído.

O cronograma com as cenas em que Domingos estava presente, inclusive a de seu casamento com Tereza (Camila Pitanga) será mantido. A direção da novela ainda não sabe como vai resolver a questão, mas de acordo com o que o UOL apurou, ficou decidido no início da noite desta sexta-feira (16) em uma conversa entre o diretor Luiz Fernando Carvalho, o autor da trama Benedito Ruy Barbosa e a cúpula da Globo que a história do personagem será contada até o final. A decisão levou em conta que, além de só faltarem apenas três cenas com Santo, o desfecho sem a morte de protagonista seria uma homenagem para Domingos Montagner.

Enquanto parte da equipe de produção da novela voltou para o Rio de Janeiro, a outra continua na cidade de Piranhas, em Alagoas. Marcos Palmeira, Marcelo Serrado, Lucy Alves, Gabriel Leone e Giulia Buscaccio têm gravações programadas no Nordeste, que foram mantidas pelo diretor da trama, Luiz Fernando Carvalho. Ele e o elenco vão ao velório de Montagner em São Paulo e voltam para gravar ainda na tarde deste sábado (17). Camila Pitanga também está na cidade alagoana, vai ao enterro, mas foi liberada das gravações. A atriz volta para o Rio de Janeiro e irá aguardar a decisão sobre o desfecho da novela.

Ao UOL, o autor da novela, Benedito Ruy Barbosa, disse que é muito difícil a possibilidade de substituir Domingos por outro ator. “Além do fato de ter perdido o talento de um ator generoso, uma bela figura humana, eu perco um personagem importantíssimo da minha novela. Na qualidade de supervisor, tenho que entrar nisso e decidir como termino a novela sem ele. É muito difícil ter que trocar um ator como ele por qualquer outro, não deve ser a solução. Ao mesmo tempo, tenho que fazer justiça a ele e ao trabalho maravilhoso que ele vinha fazendo.”



Fonte: Uol