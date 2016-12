Prefeito promete construir Centro de Convenções no Cine São Francisco em Penedo

O prefeito de Penedo, Marcius Beltrão, anunciou que, por meio de parceria com o Ministério do Turismo, estará investindo R$ 5 milhões na recuperação do antigo Cine São Francisco para transformá-lo num Centro de Convenções. “Um cinema com mais de mil lugares e, se Deus quiser, a realização de salas de cinema do próximo Festival será no Centro de Convenções do Hotel São Francisco na nossa cidade”, disse, seguido de muitos aplausos.

A revelação foi feita pelo prefeito durante a solenidade de encerramento do Circuito Penedo de Cinema, na Praça 12 de Abril, na noite do último sábado (3). Marcius Beltrão disse, também, que a intenção é, também, fazer o evento ter um alcance internacional. “O governador Renan Filho honrou o compromisso ao dizer que o Festival está no calendário estadual de eventos, que a cada ano vai aumentar os investimentos, para que a gente possa transformar esse evento numa mostra de cinema internacional”, revelou.

Beltrão disse ainda que é testemunha da garra de Sergio Onofre na realização do Circuito e também é a favor de uma graduação em Cinema para a cidade. Ele ainda parabenizou os demais colaboradores e disse que Penedo não pertence a políticos A, B ou C, mas sim de todos os penedenses e “de todos os que vêm aqui nos visitar, e a gente se orgulha de receber”, declarou o prefeito.

O professor da Universidade Federal de Alagoas e coordenador geral do evento, Sérgio Onofre, destacou ainda que a volta do Festival era uma cobrança do próprio povo de Penedo. “Esse aqui é um dos poucos festivais do país em que a população atende ao chamado e vem assistir. A ideia, inclusive, foi do próprio povo que, em 2006 quando chegamos aqui, disse: Queremos o Festival de volta! E nós o fizemos”, salientou Onofre.

Sobre o Circuito

O Circuito Penedo de Cinema foi uma correalização do Instituto de Estudos Culturais, Políticos e Sociais do Homem Contemporâneo (IECPS), da Secretaria de Estado da Cultura (Secult/AL) e da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Teve patrocínio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco (CBHSF), da Algás, da Prefeitura Municipal de Penedo, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Alagoas (Fapeal) e do Serviço Social da Indústria (Sesi).

O evento recebeu ainda apoio do Fórum Setorial do Audiovisual Alagoano, Way Turismo e Consultoria, Núcleo de Estudos e Pesquisas da Expressão Dramática (Neped) e do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Fonte: IECPS