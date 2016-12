Governador diz que Estado deve lançar novos concursos em 2017

Pelo menos quatro concursos públicos na esfera estadual devem lançar edital em 2017. O anúncio foi feito pelo governador Renan Filho, nesta quarta-feira (21), durante formatura de novos Praças da Polícia Militar.

Segundo o governador, estão previstos editais para concurso da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Secretaria de Educação e da Fazenda. Ele não deu muitos detalhes sobre o certame, apenas disse que no caso da Secretaria de Educação o processo está praticamente concluído, mas ainda sem data para lançamento.

“A Secretaria da Fazenda é uma área com carência e estudamos fazer um concurso. Claro que tudo depende do momento econômico que vivemos, de modo que estamos vendo a carência de outras pastas”, afirmou.

Sobre os concursos para a PM e Corpo de Bombeiros, o governador não entrou em detalhes. Ele comentou ainda que o Estado pretende investir no próximo ano em firmar contratos com Organizações Sociais (OSs) para gerir as unidades de saúde do estado.

Anteriormente, o governo havia confirmado a transferência da gestão do Hospital Ib Gatto, em Rio Largo e de alguns setores no Hospital Geral do Estado (HGE), além de não descartar que outras unidades estaduais pudessem aderir a administração por OS.

Outras áreas, como agentes penitenciários, não devem entrar na lista das pastas que terá processo seletivo. Na semana passada, Renan Filho descartou a possibilidade de realização de concurso público para a categoria.

Fonte: CadaMinuto