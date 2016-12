Rodoviários aceitam parcelamento de 13º e encerram greve

Após audiência realizada no Tribunal Regional do Trabalho (TRT) com representantes das empresas Cidade de Maceió e Veleiro, o desembargador João Leite determinou que o restante do pagamento referente ao 13º salário dos rodoviários fosse pago em duas parcelas.

Segundo magistrado ficou acordado que, dos 50% a pagar, 20% fosse pago até o sábado (24) e os 30% restantes fossem pagos na quarta-feira, dia 28.

Segundo a assessoria de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Rodoviário (Sinttro), a proposta foi submetida aos trabalhadores da empresa Veleiro e Cidade de Maceió que aceitaram o parcelamento retornando às atividades normais já nesta tarde.

