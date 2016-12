CBF divulga datas de estreias de CSA e CRB no Nordestão 2017

A Diretoria de Competições da CBF divulgou, na tarde desta quarta-feira (21), a tabela detalhada da Copa do Nordeste. A competição já tem data definida para começar: no dia 24 de janeiro e o primeiro representante alagoano a entrar em campo é o CSA, que joga dia 25 contra o ABC, no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O CRB estreia dia 26, contra o Itabaiana, no interior de Sergipe, às 19h.

Além disso, também foi publicado uma revisão do Plano de Ação e dos Documentos Técnicos da competição.

Na segunda rodada da competição, os times CRB e CSA se enfrentam. O clássico das multidões está marcado para o dia 5 de fevereiro. As partidas terão transmissão dos canais Esporte Interativo e TV Globo Nordeste. Já na terceira rodada, o Galo enfrenta o ABC, em Natal, no dia 11 de fevereiro. No dia seguinte, o Azulão joga contra o Itabaiana-SE, no Trapichão.

Para o dia 1º de Março, está marcado o duelo CRB e ABC, em Maceió, e um dia depois, o CSA joga contra o Itabaiana, no Estádio Etelvino Mendonça, em Itabaiana.

O segundo clássico das multidões será no dia 12 de março, com o mando do CSA. Na última rodada da fase de grupos, todas as partidas serão realizadas no dia 22 de março. O CSA encara o ABC, no Rio Grande do Norte e o CRB fecha a primeira fase contra o Itabaiana, em Maceió.

Fonte: Gazetaweb