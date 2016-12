Divulgada a programação religiosa da Festa do Bom Jesus dos Navegantes 2017 de Penedo

PROGRAMAÇÃO DA FESTA DE BOM JESUS DOS NAVEGANTES – 2017

TEMA: Ó BOM JESUS DOS NAVEGANTES COM MARIA PROTEGE NOSSAS FAMÍLIAS.

03.01.2017 Terça Feira – ABERTURA DA FESTA

18:30h Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora Maria Vanúzia Batista Santos na Travessa Fernando Peixoto nº47, em direção a Capela de Santa Cruz.

19:00h Procissão Luminosa saindo da Capela de Santa Cruz com a Imagem Peregrina do Bom Jesus dos Navegantes pelas ruas da Comunidade.

20:00h Noite Mariana (Terço, Ladainha de Nossa Senhora e Consagração).

Animação: Coral RCC.

04.01.2017 Quarta Feira – Oração pelas Famílias

18:30h Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora Francisca Maria dos Santos na Rua José Coelho nº76, em direção a Capela de Santa Cruz.

19:00h Adoração Eucarística até às 20:30h.

Animação: Grupo Segue-me

TRÍDUO DE LOUVOR

05.01.2017 Quinta-Feira

06:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:15h Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora Maria Helena Leite Lira na Rua Dr. Joaquim Nabuco nº189, em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h Capela de Santa Cruz – Santo Terço

19:00h Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Samuel Ventura

Animação Litúrgica: Coral Sagrada Família

NOITEIROS: Paróquia de Santa Luzia, Legião de Maria, Mãe Rainha, Confraria de São José, Vicentinos, Setor Juventude de Penedo, Terço da Misericórdia, Pastoral Catequética, Infância Missionária e Equipe da Missa com Crianças, Movimento Fé e Luz, Comunidades: Santa Cruz, São Miguel, Nossa Senhora de Fátima, Areal, São José, Santo Antônio e Irmandade do Santíssimo Sacramento.

06.01.2017 Sexta-Feira

06:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:15h Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhora Maria Lúcia Castro na Rua Campos Teixeira nº323, em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h Capela de Santa Cruz – Santo Terço

19:00h Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Jackson Ribeiro do Nascimento

Animação Litúrgica: Grupo Ágape

NOITEIROS: Área Pastoral Nossa Senhora Auxiliadora, Casa do Bom Samaritano, CEB’S, Pastoral do Batismo, Grupos da Melhor Idade: Alegria de Viver e Penedo Novos Horizontes, Terço dos Homens, Apostolado da Oração, Comunidades: Senhor do Bonfim, Nossa Senhora da Conceição, Nossa Senhora Aparecida, Vilas: Santa Clara, São Francisco, Primavera, Bairro Vitória, Marizeiro, Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística e OFS.

.

07.01.2017 Sábado

06:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

12:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

18:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e ORAÇÃO DO Ângelus.

18:15h Peregrinação com a Imagem do Bom Jesus dos Navegantes, saindo da residência da Senhorita Altair Fontes na Rua Fernando Peixoto nº288, em direção a Capela de Santa Cruz.

18:30h Capela de Santa Cruz – Santo Terço

19:00h Celebração Eucarística.

Presidente da Celebração: Pe. Erick José Oliveira de Almeida

Animação Litúrgica: Coral Vox Populi

NOITEIROS: Paróquia São Francisco de Assis, ECC, Catecumenato, Prefeitura Municipal de Penedo, Câmara de Vereadores, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Capitania dos Portos, Marinha do Brasil, Tiro de Guerra, Bancários, Comerciantes, Funcionários Públicos e SINDSPEM.

21:30h Palco Central – Show com Nico Melodia e JS

08.01.2017 Domingo – Romaria do Bom Jesus dos Navegantes

06:00h Salva de Fogos e Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Frei Antônio Rodrigues, OFM

Animação Litúrgica: Coral Ministério Bom Jesus

09:00h Celebração Eucarística

Presidente da Celebração: Pe. Jackson Ribeiro do Nascimento

Animação Litúrgica: Grupo Divina Misericórdia e Kairós

10:30hs. Igreja São Gonçalo Garcia – Realização de Batizados

12:00h Salva de Fogos, Toque do Sino e Oração do Ângelus.

15:00h Saída da Procissão Triunfal da Capela de Santa Cruz com o Andor do Glorioso Bom Jesus dos Navegantes, percorrendo as principais ruas da Comunidade em direção ao cais do Porto Rio São Francisco para realização da procissão Fluvial.

18:00h Capela de Santa Cruz – Celebração da Santa Missa Campal

Presidente da Celebração: Dom Valério Breda, SDB (Concelebrada com todos os Padres da Cidade) Animação Litúrgica: Movimento Segue-me

20:00h Palco Central – Show Religioso com a Banda Rosa de Saron.

por divulgação