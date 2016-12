Jovem é preso acusado de roubar celular em Penedo

Um rapaz foi preso, na noite da última segunda-feira, 19, suspeito de roubar o celular de uma moradora do bairro Santa Luzia. Segundo informações do 11º Batalhão de Polícia Militar, a vítima estava na porta de sua casa, no conjunto João Francelino Reis, quando o acusado se aproximou e subtraiu o parelho. O fato ocorreu por volta das 19hh45.

A equipe do Pelopes foi acionada e em uma busca rápida pelo bairro vizinho, Santa Cecília, localizou o rapaz apontado, pela vítima, como sendo o assaltante. Embora não tivesse encontrado nada com ele, nem na residência onde ele estava, ele foi encaminhado à Delegacia do 7ª DP.

Com 11º BPM