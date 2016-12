Operação “Feliz Ano Novo” faz a maior apreensão de crack de AL

A Secretaria de Segurança Pública de Alagoas divulgou nesta quarta-feira, 21, a maior apreensão de crack do Estado de Alagoas. Ao todo foram apreendidos 20 quilos de crack e mais de quatro quilos de cocaína, além de R$ 13.590 Mil Reais em espécie; R$ 70 mil em cheques e três veículos de modelos: Focus, Eco Sport e Ágile.

A operação foi denominada “Feliz Ano Novo”, já que a droga apreendida seria distribuída nas festas de Natal e Réveillon, em todo o Estado. As prisões ocorreram no município de Coruripe, mais precisamente em um posto de combustíveis onde estaria ocorrendo uma negociação entre os suspeitos. O secretário Lima Junior, disse em entrevista à imprensa que a integração entre a Polícia Civil e o Gecoc resultaram em um prejuízo de, pelo menos, R$ 700 mil ao tráfico de drogas.

Durante a coletiva, foi esclarecido que a integração entre as forças policiais ocorreu após a DRN e o Gecoc descobrirem que estavam investigando os mesmos alvos há cerca de um ano. Em quatro meses de parceria, Polícia Civil e Gecoc chegaram aos envolvidos. “Na quinta-feira passada deflagramos a operação, mas as informações não foram divulgadas porque havia um suspeito foragido. Mas como ele não foi localizado ainda, pedimos a ajuda da imprensa na divulgação de sua imagem, na tentativa de obter as informações pela população, através de denúncias”, disse Lima Junior.

Foram presos: Rosivaldo Barbosa dos Santos, conhecido como “Val Arapiraca”, de 38 anos; José Paulo Loureço dos Santos, o “Louro”, de 33 anos; Quitério Silva de Souza, 31 anos e Márcio Alan Amâncio da Silva, de 38 anos.

Resultado da investigação

Durante a coletiva os envolvidos contaram que equipes do Bope e DRN flagraram “Val Arapiraca”, “Louro” e Márcio Alan negociando a droga no posto de combustíveis. Após a prisão a polícia foi até a residência do pai de “Louro”, na mesma cidade, onde encontraram o crack e cocaína escondidos.

Segundo as investigações, a droga foi trazida de Minas Gerais por “Louro”, que estava passando uma temporada no Estado. Ele teria voltado para sua terra natal acompanhado de Quitério.

Em Alagoas a droga seria transportada por Marcio Alan para ser vendida por dois traficantes conhecidos da Polícia: o “Val Arapiraca” e Laelson da Silva, que continua sendo procurado pela Polícia. Este último é foragido da Justiça. Ele conseguiu romper a tornozeleira eletrônica e voltar a praticar crimes no Estado.

Fonte: AL24horas