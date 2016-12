Prefeitura de Coruripe homologa resultado do concurso público

Foi divulgado no Diário Oficial dos Municípios de Alagoas o Decreto 967/2016 dando conta da homologação do Resultado Final do Concurso Público n.º 001/2016 realizado pelo Município de Coruripe/AL, à vista do relatório apresentado pela Comissão de Fiscalização do Concurso Público para preenchimento de cargos vagos ao quadro efetivo da Administração Municipal, consagrando-se como exatos e definitivos os resultados das listagens do Relatório de Conclusão.

O concurso público terá validade pelo prazo de 02 anos, podendo ser prorrogado por igual período, para atender o interesse público da administração.

O Resultado Final do concurso foi divulgado no site da empresa responsável pelo certame, a Master Consultoria Educacional. O candidato terá que acessar o link abaixo para visualizar os relatórios.

LINK: http://master.areadocandidato.com.br/edital/edital

