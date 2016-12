Seduc publica edital para acompanhamento pedagógico

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira (21) o edital do Processo Seletivo Simplificado (PSS) para a composição do Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico das Unidades de Ensino da Rede Pública Estadual de Alagoas, com atuação nas Gerências Regionais de Educação.

Clique no link para conferir o edital completo, publicado entre as páginas 27 e 29 do DOE : http://www.doeal.com.br/portal/visualizacoes/jornal/#/p:27/e:27828

O processo seletivo será dividido em duas etapas: a primeira, de análise curricular, de caráter classificatório e eliminatório; e a segunda de imersão e avaliação para função. Não poderão participar da seleção os servidores que estiverem respondendo ou cumprindo pena por algum Processo Administrativo Disciplinar.

Os professores selecionados durante o PSS deverão ter disponibilidade para visitar as unidades de ensino na Gerência Regional de Educação (Gere), a qual ele se inscreveu, além de cumprir parte da carga horária na Gere e/ou Administração Central da Seduc para participação em reuniões, grupos de estudo e orientações técnicas.

De acordo com o superintendente de Políticas Educacionais, Ricardo Lisboa, o Núcleo Estratégico de Acompanhamento Pedagógico é fruto de uma parceria com a Fundação Lemann.

“O objetivo do núcleo é promover articulação e coordenar as ações estratégicas das ações continuadas, a partir do acompanhamento pedagógico da rede estadual, para que possamos alcançar a melhoria da qualidade de ensino nas escolas da rede. O trabalho foca a qualidade da educação”, afirma o superintendente.

Formulário e requisitos

As inscrições para o processo seletivo serão gratuitas e deverão ser realizadas nas sedes das Geres, entre os dias 21 e 30 de dezembro, das 8h às 12h e 14h às 17h. A inscrição deve ser feita pelo servidor, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, fornecido pela gerência e entrega do currículo e documentações probatórias das titulações e pessoais exigidas.

Para se inscrever é necessário: ser professor efetivo, integrante do magistério público estadual; estar em exercendo a função; ser graduado em pedagogia, ou em licenciatura plena, com especialização em educação; ter conhecimento do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), Projeto Político Pedagógico, construção e implementação de Plano de Ação focado na melhoria da aprendizagem dos alunos, Matriz de Competências da Prova Brasil, programas de formação continuada; e, ainda, disposição e interesse em contribuir com a construção e implementação das Políticas Pedagógicas da Rede Estadual de Ensino de Alagoas.

Fonte: Agência Alagoas