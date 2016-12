Aparelho permite beijo na boca à distância através de celular

A internet não para de nos surpreender! A novidade do momento é um dispositivo, que acoplado ao celular, permite sentir o beijo de uma outra pessoa a distância. O aparelho foi batizado de “Kissenger”, uma mistura de “kiss”, beijo em inglês, e “messenger”, mensageiro. O inventor do inusitado dispositivo é um pesquisador de Cingapura, Hooman Samani.

Como usar

O aparelho funciona plugado ao celular e possui uma almofadinha, local onde as sensações do beijo serão “vivenciadas”. Para enviar um beijo, o usuário precisará, lógico, beijar a almofada e esperar que o gadget registre a pressão, um sinal é enviado para o outro dispositivo que reproduzirá o apaixonado (ou não) beijo. A câmera do celular auxilia a dar mais “realidade” ao namoro virtual.

Para Emma Yann Zhang, que faz parte do projeto Kissenger, “Beijar é uma das formas mais diretas e universais de expressar intimidade e afeto. É uma forma de nos ligarmos e mantermos a intimidade em nossas relações”.

E aí? Tem alguém querendo testar a novidade?

Fonte: O Povo