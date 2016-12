Coruripe: Jovem é baleado na cabeça e internado em estado grave

Um jovem foi internado em estado grave depois de receber disparos de arma de fogo na cabeça. O atentado aconteceu na noite desta sexta-feira (23), na cidade de Coqueiro Seco, região metropolitana.

A vítima, identificada como Edinelson Ferreira da Silva, de 22 anos, foi socorrida por familiares até o Hospital Geral do Estado, em Maceió.

Ainda são escassas as informações sobre a motivação e autoria do crime que deverá ser investigado pela polícia judiciária.

Até a publicação desta matéria não há informações oficiais sobre o estado de saúde do jovem.

Este é o segundo crime contra a vida registrado na cidade em menos de 24 horas. Na madrugada de ontem um homem teve a casa invadida por criminosos e foi morto a tiros. Leia aqui.

Outro atentado

Ainda ontem um homem identificado como José Marcelo da Silva, de 29 anos, foi baleado com um tiro na perna quando trafegava próximo ao terminal rodoviário do Feitosa. Socorristas do Samu foram acionados e levaram a vítima até o HGE. Também neste caso não há confirmação oficial do estado de saúde da vítima ou da prisão de suspeitos.

Lesão corporal

A PM relatou ainda, por meio do Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (Ciosp), um caso de violência doméstica que foi registrado como lesão corporal, em que José Carlos dos Santos Ferreira, de 29 anos esfaqueou uma mulher.

Os golpes feriram a vítima de 25 anos – que terá o nome preservado – nas costas e na mão direita.

O caso aconteceu no Centro da Barra de Santo Antônio, mesma distrital para onde foi levado o agressor que deverá responder por lesão corporal, com base na Lei Maria da Penha.

Fonte: AL14horas