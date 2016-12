Uma adolescente, de 13 anos, foi apreendida sob a suspeita de assaltar um taxista no bairro do Jacintinho, em Maceió, na noite dessa sexta-feira (23).

A vítima, Carlos Machado de Melo, de 55 anos, acionou o Batalhão de Polícia de Eventos (BPE) que constatou o fato e encaminhou as partes para a Central de Flagrantes, no bairro do Farol.

A menor foi autuada por ato infracional análogo ao crime de roubo.

Fonte: TNH