Motorista é preso após provocar acidente na AL-110

O motorista de um veículo, com identidade não revelada, foi preso, na tarde desta sexta-feira, 23, após provocar um acidente no Trevo Padre Jefferson de Carvalho, no bairro Canafístula, em Arapiraca.

De acordo com informações de testemunhas, o condutor do Corsa Classic, de cor preta, colidiu com a motocicleta, com placa não anotada, e tentou fugir sem prestar socorro à vítima. Após o caso, o condutor do automóvel, que apresentava sinais de embriaguez, foi detido por policiais do 3º BPM.

Ele foi encaminhado à Central de Polícia, em Arapiraca, para os procedimentos cabíveis. Uma equipe do BPRv e da SMTT estiveram no local para controlar o trânsito e para realização dos procedimentos cabíveis.

com Já É Notícia