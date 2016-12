PM é ferido com a própria arma após tentar controlar confusão

Na madrugada deste sábado (24) um cabo da Polícia Militar foi hospitalizado, após ser ferido com um disparo da própria arma de fogo, enquanto tentava apaziguar uma confusão generalizada no Clube Pajuçara, na cidade de Piranhas, Sertão de Alagoas.

Segundo informações de populares, durante o evento, uma briga aconteceu e algumas pessoas tentaram agredir os seguranças particulares do local. O cabo Reginaldo Oliveira teria intervindo com o objetivo de acabar com o tumulto quando acabou sofrendo retaliação dos envolvidos, se desequilibrou e caiu. Na queda a arma do cabo da PM disparou, atingindo seu pé e sua perna direita.

Equipes policiais realizaram buscas para tentar prender os envolvidos na confusão, mas não conseguiram localizar nenhum dos indivíduos.

O 9º Batalhão da Polícia Militar não soube informar se o agente estava em serviço durante o ocorrido.

com Radar 89