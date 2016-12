Polícia prende acusado de assassinar ex-namorada

Um homem acusado de assassinar a ex-namorada no município de Águas Belas, interior de Pernambuco, foi preso nesta quinta-feira (22), por policiais civis da 2º Delegacia Regional de Polícia (2º DRP).

Jonny da Silva Souza Santos, de 24 anos, executou a ex-namorada que estava grávida, com disparos de arma de fogo, em janeiro deste ano.

Durante a ação que foi coordenada pelo delegado João Marcello Vieira, titular da 2ªDRP, Jonny foi localizado e detido no bairro São Pedro, em Santana do Ipanema, município da região do Sertão alagoano.

Em consulta ao sistema da Polícia Civil, Sispol, foi constatado que Jonny já foi preso por porte ilegal de arma de fogo, delito cometido em setembro de 2008, e por furtos em abril de 2006.

Após ele ter sido preso em cumprimento a mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco, foi conduzido a 2ªDRP, onde está à disposição da Justiça pernambucana.

com Ascom PC/AL