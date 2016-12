Prefeito nomeia aprovados para o cargo de professor em Santana do Ipanema

O prefeito de Santana do Ipanema, Mário Silva nomeou dez aprovados no último concurso para os cargos de professor A e B. A informação aconteceu através da portaria nº 316/2016, publicada no Diário Oficial de Alagoas desta sexta-feira (23).

Para o cargo de professor A, com carga horária de 25h, foram nomeadas Adriana Perpetuo Teixeira, Aldenir Lima Fontes, Carmem Cirlene Martins de Assis, Edivania Pereira da Silva, Irene Basilio Duarte Silva, José Marcos Godoy Sousa, Lucilea Silva, Lucineide Nunes Silva e Sandrilene Maria de Melo.

Já para professor B de Matemática, com 20h de carga semanais, somente o candidato Jocival Dionisio Barbosa foi nomeado.

O município também informou que todos os chamados tem 30 dias para tomarem posse, contudo, na mesma portaria marcou o dia da cerimônia para 27 de dezembro, às 9h, no auditório da sede da Prefeitura Municipal.

Fonte: Alagoas na Net