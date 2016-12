Rodovia AL-110 Pindorama, Penedo e Bolivar vai contribuir com o turismo e a integração agrícola da região

Um ano (27-11-2015) após a assinatura da ordem de serviço da Rodovia AL-110 Pindorama, Penedo e Bolívar, o governador Renan Filho (PMDB) e o prefeito Marcius Beltrão (PDT), retornaram ao mesmo local, povoado Santa Margarida, agora para fazer a entrega oficial da pavimentação asfáltica, concluída em seus 25,144 quilômetros, com investimento de R$ 17 milhões.

A solenidade desta sexta-feira, 23, teve início com uma carreata de reconhecimento de todo o trajeto asfaltado, sendo realizada pelo governador Renan Filho, ministro do Turismo Marx Beltrão, senador Renan Calheiros, deputado João Beltrão, prefeitos Marcius Beltrão e Joaquim Beltrão e vice Ronaldo Lopes. Além de secretários de Estado, Município, fazendeiros, agricultores, vereadores, políticos e empresários da região. O ponto de parado foi no povoado Santa Margarida, distrito de Penedo, onde ocorreu o descerramento da placa e os discursos de agradecimento.

O governador Renan Filho em seu discurso fez questão de ressaltar que durante anos Alagoas estagnou, mas com engajamento e trabalho de equipe, a página do passado foi virada.

“Os tempos são difíceis. Mas estamos enfrentando com trabalho e muita dedicação. Estávamos estagnados no tempo, sem investimos, não se tinha recurso para nada em governos anteriores. Estamos virando a página do passado, com luta. Mais uma conquista na nossa frente, uma rodovia que vai beneficiar milhares que por aqui trafegam e vão passar a trafegar. Ainda vamos fazer muito nesta região. Nossos próximos investimentos vão acorrer nas rodovias Penedo/Igreja Nova e Penedo/São Sebastião. Penedo vai voltar a ganhar destaque com os vários projetos e outros mais que estão por vir. E no dia 06 de janeiro teremos um novo encontro em Penedo, durante a assinatura do primeiro Centro de Convenções do interior do estado. Até lá e muito obrigado”.

Em sua fala, o chefe do Executivo de Penedo agradeceu aos envolvidos em concretizar mais um sonho que vai beneficiar também o povo de penedense. “Hoje é um dia para se comemorar um grande trabalho. Com o apoio do senador Renan, do governador Renan Filho e da família Beltrão, podemos festejar mais uma realização para a região Sul de Alagoas. Quero dizer governador, que desde o início da sua administração, eu já sabia que teríamos um grande gestor e que Penedo teria um parceiro. Você montou uma boa equipe, fez economia, buscando sempre respeitar o erário. Assim, todo o estado de Alagoas está sendo beneficiado com obras. Renan Filho hoje faz a diferença. Tenho absoluta certeza que todos vão reconhecer suas realizações. Pois, Alagoas precisa continuar crescendo. Em nome da minha gente, muito obrigado e pode contar sempre conosco no que precisar”, encerrou o prefeito de Penedo, Marcius Beltrão.

Rodovias ‘Integram’ mais de 150 mil habitantes

Juntas, as duas rodovias vão beneficiar mais de 150 mil habitantes, trazendo a ‘integração’ dos municípios de Penedo, Coruripe, Igreja Nova e São Sebastião. Somados, o investimento ultrapassa R$ 45 milhões. Os projetos buscam contribuir com o turismo, a integração agrícola e sucroalcooleira da região.

Com a conclusão da rodovia AL- 110 Pindorama, Penedo e Bolívar, o governador ordenou a retomada imediata da Rodovia AL-105 Pindorama e Penedo, pelos povoados Manimbú e Cooperativa I Núcleo. Neste trecho de 31,7 quilômetros, estão sendo investidos R$ 28,5 milhões. Destes, foram concluídos 2,5 quilômetros. Essa rodovia vai reduzir o percurso entre Penedo e Maceió em cerca de 20 quilômetros.

Fonte: Secom/PMP