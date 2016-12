Segurança Pública apresenta acusados de homicídios em vários bairros da capital

A Secretaria de Estado da Segurança Pública de Alagoas (SSP/AL), cumprindo seu dever de manter a segurança e dar tranquilidade à sociedade alagoana, apresentou, na manhã desta sexta-feira (23), sete acusados de cometer homicídios em vários pontos de Maceió.

A ação, desencadeada pela Delegacia de Homicídios da Capital, percorreu seis bairros da parte alta da cidade, onde foram cumpridos diversos mandados de prisão, expedidos pelas 7ª e 8ª Varas Criminais da Capital, contra os suspeitos de praticarem crimes que atentam contra a vida.

No bairro do Tabuleiro dos Martins foram presos Deyvid Santos Silva e Felipe Farias da Silva, vulgo ‘Galinha’, que já tinham passagem pela polícia por latrocínio.

Um dos presos, José Diego Almeida Silva, 25 anos, que já tinha envolvimento com o tráfico de drogas, assaltos e homicídios na região da Pitanguinha, é acusado de ter encomendado a morte de Edimilson Quirino, por conta de denúncias que a vítima fez à polícia sobre o acusado.

Outra prisão aconteceu no Jacintinho. José Luiz dos Santos Soares, de 24 anos, desferiu vários golpes de arma branca, que acabaram vitimando Ramiglei Barros, após uma discussão no morro do Ari.

Já no Bairro do Ouro Preto, Bruno Laurindo do Nascimento foi preso acusado da morte de Daniela dos Santos. A vítima estaria interferindo na relação de Bruno com sua esposa, motivo que o levou a tirar satisfações e a vida de Daniela.

Larissa Laura da Conceição Silva foi presa na Cidade Universitária, acusada do crime que vitimou a jovem Jamilly Batista. Larissa teria descoberto que seu companheiro estaria tendo um caso com a vítima, fato que motivou o crime.

Por não aceitar o final de seu relacionamento, Alysson Manoel Cerqueira Alves, vulgo ‘Mancha’, de 25 anos, assassinou sua ex-companheira Carla Patrícia. Ele foi preso no bairro Vergel do Lago e já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráficos e drogas.

As ações foram coordenadas pelos delegados integrantes da Delegacia de Homicídios de Maceió e contou com o apoio das equipes da Polícia Militar de Alagoas para a captura dos presos.

Fonte: Agência Alagoas