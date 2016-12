SMTT realiza aferição de taxímetro em Penedo

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito realizou nesta quinta-feira (22), a aferição anual nos taxímetros dos taxistas permissionários do município. A verificação ocorreu em parceria com o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), em cumprimento ao que determina a legislação federal para os táxis nos municípios, sobre o uso do taxímetro para cidades com população superior a 50 mil habitantes.

Com o prazo para a instalação dos taxímetros encerrados no final de 2015, os taxistas penedenses passaram a circular com o equipamento em 2016, sendo realizado anualmente a sua aferição.

De acordo com o superintendente da SMTT Geraldo Sabino, sem a aferição, os taxistas ficam impossibilitados de circular na cidade. Nesta quinta uma equipe veio para Penedo atendendo ao chamado da superintendência.

A frota de Penedo é composta por 145 táxis permissionários, um para cada 450 habitantes, seguindo o último senso do IBGE. Após a aferição, que consiste ainda em um técnico de metrologia circular como passageiro do táxi, fazendo uso de uma bandeira por vez, o taxímetro recebe um selo/lacre e um documento em que atesta que o equipamento pode ser usado por mais um ano.

Atualmente a bandeirada em Penedo é de – R$ 3,65 -, a chamada descolada. Esse valor é acrescido mais a quilometragem rodada, que pode ser na Bandeira 01, que custa por quilômetro R$ 2,10 (entre às 06hrs de segunda e às 22hrs de sexta). E com a Bandeira 02, o quilômetro custa R$ 2,94 (entre às 22hrs de sábado e às 06 de segunda). Quem estiver com alguma pendência deve se ir até a Superintendência que fica localizada na Rua São Pedro, Loteamento Vitória, bairro Senhor do Bonfim.

