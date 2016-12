Corpo em estado avançado de decomposição é encontrado em canavial

O cadáver de um homem foi encontrado por trabalhadores em um canavial, localizado às margens da AL-220, no município de São Miguel dos campos. O corpo foi encontrado neste sábado (24) e ainda não foi identificado.

Pelas primeiras informações colhidas pela polícia no local, o corpo já estava em esatado avançado de composição e há a suspeita da vítima ter sido executada com tiros na cabeça, já que há várias perfurações no crânio.

Outro detalhes que chamou a atenção dos policiais foi um recipiente plástico que foi encontrado próximo ao corpo. Há a suspeita de que o vasilhame foi utilizado para transportar algum tipo de líquido inflamável para atear fogo ao corpo.

O Instituto de Criminalística (IC) foi acionado juntamente com o Instituto Médico Legal (IML) para que o corpo fosse periciado e encaminhado ao IML de Maceió, onde deverá ser identificado.

Também estiveram no local militares da 1ª Companhia Independente e policiais civis da Operação Asfixia, que estavam de plantão na Delegacia Regional de São Miguel dos Campos.

Com informações AlagoasWeb