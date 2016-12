Jovem de 21 anos é morto com tiro na cabeça

Nas primeiras horas deste domingo, dia 25, um jovem de 21 anos foi morto vítima de arma de fogo. O crime ocorreu no bairro do Clima Bom I, na parte alta da capital alagoana.

Segundo informações do relatório de ocorrências do Centro Integrado de Operações (Ciops), uma guarnição motorizada da Base Comunitária do Osman Loureiro, pertencente ao 4º BPM esteve no local e constatou que Herbert Douglas da Silva, de 21 anos, foi atingido por um projétil de arma de fogo na região da cabeça e foi a óbito no local.

A polícia ainda não tem informações sobre quem teria sido o autor do delito nem os motivos que teriam ocasionado na morte de jovem.

Estiveram no local equipes da Delegacia de Homicídios, do Instituto de Criminalística (IC) e também do Instituto Médico Legal (IML).

