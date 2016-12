Na China, Oscar será o segundo jogador mais bem pago do mundo

Esta semana, o Chelsea confirmou a venda do brasileiro Oscar para o Shanghai SIPG por 52 milhões de Libras (R$ 208,2 milhões) – a transação foi o recorde do futebol chines. Além disso, faz com que o jogador seja o segundo mais bem pago do mundo, perdendo apenas para outro brasileiro, Neymar. A lista elaborada pelo jornal Marca, da Espanha, ainda conta com três jogadores que atuam na China e, claro, com Cristiano Ronaldo e Messi.

Nos últimos anos, a China tem de se tornado um paraíso para os jogadores de futebol. O mercado está investindo pesado, a fim de atrair grandes nomes e desenvolver o futebol por lá.

Para se ter uma ideia, os chineses levaram os destaques do futebol brasileiro nos últimos anos, como Renato Augusto, Jadson, Gil, Diego Tardelli e Ricardo Goulart, além dos consagrados Ramires (Ex-Chelsea), Paulinho (Ex-Tottenham) e Hulk. Jogadores estrangeiros também são alvos, como Ezequiel Lavezzi e Tim Cahil.

Nesta janela, o destaque das negociações no futebol chinês até aqui foi a contratação do meia brasileiro Oscar, vendido a peso de ouro pelo Chelsea. Contudo, não será apenas o clube inglês que vai receber uma bolada. O jogador também receberá incríveis 24 milhões de euros anuais, quantia que faz o brasileiro ser o segundo jogador mais bem pago do mundo, estando, inclusive, à frente de Cristiano Ronaldo e Messi.

Veja os 10 maiores salários de jogadores de futebol no mundo:

1 – Neymar (Barcelona) – 30 milhões de Euros

2 – Oscar (Shanghai) – 24 milhões de Euros

3 – Lionel Messi (Barcelona) – 22 milhões de Euros

4 – Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 21 milhões de Euros

5 – Hulk (Shanghai) – 20 milhões de Euros

6 – Paul Pogba (Manchester United) – 17,5 milhões de Euros

7 – Wayne Rooney (Manchester United) – 17,1 milhões de Euros

8 – Graziano Pelle (Shandong Luneng) – 16 milhões de Euros

9 – Zlatan Ibrahimovic (Manchester United) – 15,5 milhões de Euros

10 – Ezequiel Lavezzi (Hebei China Fortune) – 15 milhões de Euros

