Secretaria lança edital de concurso para professores

A partir do dia 2 de janeiro, os interessados em participar do concurso de remoção e lotação de professores da rede pública poderão realizar sua inscrição. O certame é voltado exclusivamente a docentes efetivos que pretendem uma a remoção de uma Gerência Regional de Educação (Gere) para outra.

O edital da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) foi publicado na edição da sexta, dia 23, do Diário Oficial do Estado (DOE). Os interessados em participar podem se inscrever entre os dias 2 e 8 de janeiro no endereço eletrônico www.educacao.al.gov.br ou https://goo.gl/forms/4QyG2E.

Professores que se encontram em estágio probatório não poderão participar do processo seletivo aponta o edital.

A previsão é que o resultado final seja publicado até o dia 24 de janeiro no DOE.

