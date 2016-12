Site OparaNews faz entrega de alimentos da campanha Natal Solidário 2016

O site e web rádio OparaNews fez a entrega dos alimentos arrecadados na campanha Natal Solidário 2016. A Instituição beneficiada esse ano foi o Lar de Nazaré.

A Instituição que tem como diretora, a Tia Solange e como coordenadora, a Tia Karine, busca oferecer um lar às pessoas, do sexo feminino, na qual de uma forma ou de outra necessitam realmente de ajuda enquanto ser humano ou até mesmo quando são abandonas pelos próprios pais.

Atualmente 14 garotas são atendidas pelo Lar que hoje está localizado no bairro de Santa Luzia, no município ribeirinho de Penedo.

A entrega dos alimentos foi feita pelo diretor comercial do OparaNews, Valdi Fernando, e teve os registros fotográficos do diretor geral do OparaNews, Walberth Lima.

Nós que fazemos as organizações OparaNews agradecemos a todos que contribuíram para que este momento se tornasse realidade.

por Redação