Veículo roubado em Sergipe é localizado no interior de AL

Militares da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (COPES-CAATINGA), encontraram na última sexta, dia 23, na cidade de Piranhas, uma motocicleta que havia sido roubada há mais de trinta dias, em Porto da Folha, Sergipe.

Após denúncia, o militares localizaram a motocicleta Honda CG 150 de cor vermelha e placa NVG-3474 no interior de numa oficina mecânica da cidade. A polícia suspeita que outras duas motocicletas encontradas no local estejam com identificação adulterada.

Os veículos foram apreendidos e levados até a sede da COPES para realização dos procedimentos.



Com Sertão na Hora