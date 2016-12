Governador assegura recuperação da estrada São Sebastião-Penedo

Firme na política e no compromisso do Estado com a recuperação da rede viária alagoana, o governador Renan Filho assegurou que a estrada que liga o município de São Sebastião à cidade de Penedo vai ser recuperada.

São 30 anos de espera da população das duas cidades que, desde então, nunca recebeu uma resposta contundente das autoridades. Na mesma região, o acesso ao município de Igreja nova também vai ser recuperado, confirmou Renan Filho.

“Entendemos que o Estado precisa ficar próximo, fazendo as obras que as pessoas querem. Se todas essas obras saírem do papel, mais todas aquelas que já foram feitas por aqui [Região Sul], nós estaremos executando as obras que são os grandes sonhos desta região”, afirmou o governador.

Segundo Renan Filho, a estrada Roteiro-São Miguel, que há mais de 12 anos está em obras, vai ser finalmente entregue. O trecho vai ser inaugurado no primeiro trimestre de 2017.

Fonte: Agência Alagoas