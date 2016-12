Governo de Alagoas entrega em Piaçabuçu certificados do Juventude Empreendedora

O Governo de Alagoas, por meio da Secretaria de Estado do Trabalho e Emprego (Sete), entregou certificados de conclusão do curso Juventude Empreendedora a primeira turma formada no município de Piaçabuçu. Cerca de 30 estudantes receberam o diploma, esperançosos em serem contemplados com a escolha de seus planos de negócios, a fim de que recebam aporte financeiro e suporte técnico para executarem seus projetos.

Quando o curso surgiu na cidade, Lucas Santos, 18, viu uma oportunidade de colocar seus planos em prática. “Meu projeto é montar uma loja com estampa personalizada de super heróis, kids, quadrinhos”, disse.

Já Tiago Santos Silva, nutre o desejo de colocar uma loja de instrumentos e acessórios musicais. “Sou músico e há uma dificuldade para comprar as peças aqui. Quando se quer, tem que se deslocar para outra cidade”, lembrou.

Os projetos são variados e grandes como o de Jhonaf Neves, 21, que pretende implantar um cinema na cidade. Ou de José Henrique Tenório, 18, que aspira montar uma loja de material esportivo.

As meninas da turma também tencionam ser empreendedoras. Uma loja caseira de bolos é o plano de Glayciane Muniz, 22. A estudante Joyce Carolaine, 19, tem ideia de montar uma sorveteria pelo clima quente do município.

Tem também projeto em dupla como a de Tayane Dias e Isolda Silva. Elas sonham em criar uma loja de produtos naturais. E Sirleyde Marcia, 18, uma loja de perfumaria para aproveitar a experiência da mãe que já vende os produtos.

Para o secretário de Estado do Trabalho e Emprego, Sérgio Figueiredo, a variedade de opções de negócios apresentados demonstra que o Juventude Empreendedora é um programa que estimula o lado criativo e inovador do estudante.

“Os 500 projetos mais factíveis do Estado vão receber recurso da Desenvolve e apoio técnico do Sebrae. Porém, mesmo que muitos desses planos não sejam escolhidos pela Comissão Julgadora do Juventude Empreendedora, eles podem ser viabilizados com outras fontes de recursos. O importante é que os jovens acreditem e corram atrás de seus sonhos”, declarou o secretário.

Agradecendo a parceria com o Governo de Alagoas, por meio da Sete, a secretária de Assistência Social de Piaçabuçu, Renata Pinheiro, destacou o envolvimento dos alunos no Programa Juventude Empreendedora.

“A participação deles foi notória, já que todos perceberam no curso uma oportunidade de concretizar o sonho do próprio negócio e certamente teremos outras turmas no próximo ano”, afirmou Renata Pinheiro.

Fonte: Agência Alagoas