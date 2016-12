Jogador alagoano é flagrado dirigindo embriagado em Liverpol

O jogador alagoano Roberto Firmino, que joga no time do Liverpoll, na Inglaterra, foi acusado de dirigir embriagado, após ser abordado em uma blitz, na madrugada do último sábado (23).

Segundo informações da polícia britânica, os testes realizados pelos agentes mostraram um resultado positivo para a ingestão de álcool, e o atacante, de 25 anos, terá que comparecer à Corte de Liverpoll, prestar depoimento, no dia 31 de janeiro de 2017.

Roberto Firmino chegou ao Liverpool em 2015, foi vendido por R$ 29 milhões de libras e logo se destacou. Ajudou a equipe do Liverpoll a chegar à vice-liderança do Campeonato Inglês, com cinco gols e duas assistências. Firmino também vem sendo convocado para a seleção brasileira.

O clube se recusou a fazer comentários sobre a situação do jogador até que o processo legal esteja concluído.

com UOL Esporte