Jovem é preso com entorpecentes e arma de fogo

Um homem acusado de cometer vários crimes na região do Litoral Sul do Estado foi preso, nesta segunda-feira (26), dentro da residência no bairro Estivas, município de Marechal Deodoro.

Segundo informações do delegado Rodrigo Colombelli, titular do 17º Distrito Policial (17º DP), Edvan Santos Felix da Silva, 22 anos, estava com entorpecentes e uma arma de fogo. Durante a ação foram apreendidos 200 gramas de maconha e uma espingarda.

Edvan foi detido em flagrante por policiais civis do 17° DP, e militares da 5° Companhia, e em cumprimento a mandado de prisão expedido pela 2ª Vara da Comarca de Marechal Deodoro.

Em consulta ao sistema da Polícia Civil, Sispol, foi constatado que Edvan já foi preso por tentativa de homicídio, delito cometido em dezembro de 2013, e por tráfico de drogas, em dezembro de 2015.

Com Ascom PC/AL