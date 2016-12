Sem salários, servidores fecham hospital em Atalaia

Quem procurou o Hospital João Lyra Filho, na cidade de Atalaia, deu com a cara na porta. Após dois meses sem receber salários, os servidores decidiram fechar o hospital.

De acordo com a servidora Maria Cristina, os funcionários estão com dois meses de salários atrasados, além de décimo terceiro salário e as férias.

“Na quinta nós fomos procurar o prefeito e não fomos recebidos. Ele nos mandou procurar a filha dele, a vereadora Martha Albuquerque, mas depois de muita espera, ela nos disse que nós voltássemos ao trabalho que iriamos receber”, disse a servidora.

No hospital, apenas os casos de emergência seriam atendidos. Já consultas, exames e demais atendimentos não estavam sendo realizados.

No início da noite desta segunda-feira (26), ao programa Cidade Alerta, da Tv Pajuçara, o prefeito da cidade, Zé do Pedrinho, informou que o pagamentos será realizado até o final da semana.

