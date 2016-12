DNIT aprova projeto para construção de viaduto da PRF

O projeto para construção do viaduto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no bairro do Tabuleiro do Martins, foi aprovado nesta segunda-feira (26) pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O edital precisa agora ser aprovado para seguir os trâmites até o início das obras.

A obra, considerada a mais urgente para promoção de mobilidade urbana na capital alagoana, contará com viaduto, rotatória, dois túneis, passeio e ciclovia, que serão construídos no entroncamento entre duas importantes rodovias federais, as BRs 316 e 104, fundamentais para o desenvolvimento do Estado.

O secretário de Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral, explica que foi dado o pontapé inicial para a efetivação da obra estruturante que, segundo o gestor, é a mais importante para a mobilidade urbana da capital alagoana.

“Com a aprovação do projeto por parte do DNIT, em Brasília, o viaduto da Polícia Rodoviária Federal segue agora para a etapa final. O edital será encaminhado, ainda esta semana, para o DNIT regional, que deverá fazer a análise em aproximadamente três dias. Com o edital aprovado, o processo segue para Procuradoria Geral do Estado (PGE) e, a partir daí, a obra será licitada”, disse.

“Com o resultado da licitação, daremos início à obra. A previsão é que essa última etapa seja concluída em aproximadamente 45 dias, caso não haja nenhum empecilho burocrático no intervalo”, pontuou Amaral.

O obra é resultado de um convênio firmado entre o governo estadual e governo federal, por meio do DNIT/Ministério dos Transportes. A licitação ocorrerá por meio do Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), cuja comissão especial foi constituída e publicada no Diário Oficial de 2 de dezembro de 2016.



