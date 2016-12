Homem é preso após trocar tiros com a polícia

Um homem foi preso, nesta segunda-feira (26), supeito de tráfico de drogas no bairro da Cidade Universitária, em Maceió. O acusado, juntamente com três comparsas, trocou tiros com a polícia antes de ser detido.

Militares do Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) durante patrulhamento se depararam com quatro pessoas em atitude suspeita que ao perceberem a presença da guarnição, entraram em uma residência, dispararam várias vezes contra os policiais e fugiram do local.

Após rondas nas ruas próximas, a guarnição conseguiu deter Stanlley Palmeira Paranhos, de 24 anos, que estava com 230 gramas de maconha e uma pedra de crack.

O material foi apreendido e o acusado levado à Central de Flagrantes I onde foi autuado por tráfico de drogas.



Fonte: CadaMinuto