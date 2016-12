Idoso é preso por posse irregular de arma de fogo

Policiais civis da 4ª Delegacia Regional de Polícia (4ª DRP), com o apoio do 52° Distrito Policial, comandados pelo delegado Gustavo Xavier, prenderam na tarde desta terça-feira (27), um acusado de posse irregular de arma de fogo, na região do Agreste alagoano.

José Vieira Lima, de 66 anos, foi detido no Sítio Cangadú, Zona Rural de Arapiraca, com duas armas de fogo, e munições de vários calibres.

Os agentes localizaram e apreenderam na residência dele, um rifle calibre .22, com 07 munições intactas e uma deflagrada, uma espingarda calibre 36, com 17 cartuchos carregados e um vazio, 21 cartuchos calibre 16, sendo 04 carregados, e dois cintos porta cartuchos.

Segundo o delegado, os agentes deflagraram a ação após receberem uma denúncia que o neto de José Vieira, estava deflagrando tiros em via pública.

“Quando eles chegaram ao local questionaram sobre o neto do senhor detido, e foram informados que o jovem havia foragido com uma terceira arma, utilizando a motocicleta pertencente ao avô”, disse o delegado.

Após José Vieira ter sido detido, foi conduzido a 4ª DRP, e autuado, ficando a disposição da Justiça.

Fonte: PC/AL