Municípios de Alagoas lideram desvio verbas federais, aponta CGU

Sete em cada dez municípios de Alagoas estiveram envolvido em algum tipo de desvio de recursos públicos ou de corrupção nos últimos 13 anos.

Alagoas aparece em levantamento do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, junto com a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, como o estado com mais municípios que usaram verba federal de forma irregular no período: foram desvendadas fraudes em 70 das 102 cidades alagoanas.

O levantamento divulgado pelo site Estadão nessa segunda-feira, 26, com dados do Ministério da Transparência aponta que 729 cidades sofreram com desvios de verbas federais desde 2003, com prejuízo estimado de R$ 4 bilhões.

Os desvios descobertos pela CGU, em parceria com a Polícia Federal e o MPF evidenciam como recursos destinados a essas duas áreas são especialmente visados por gestores municipais corruptos.

De acordo com o “raio-X” da corrupção no País, cerca de 70% dos casos de corrupção tiveram como alvo as áreas de educação e saúde. Os setores de transporte, turismo e infraestrutura também envolveram esquemas fraudulentos.

Foram deflagradas 247 operações envolvendo desvios das verbas enviadas do governo federal para os municípios desde 2003.

A reportagem do Estadão cita como exemplo a Operação Mascotch, de 2011, que desarticulou uma quadrilha que desviou mais de R$ 8 milhões de dinheiro da educação em 14 cidades do interior de Alagoas – os recursos deveriam alimentar crianças nas escolas, mas eram na verdade usados para comprar uísque 12 anos e vinhos importados.

por Blog Edivaldo Junior/Gazetaweb