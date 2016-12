Dupla é presa acusada de arrombamento de veículos

Duas pessoas foram presas nesta terça-feira, 27, acusados de serem arrombadores de veículos em Maceió. A prisão ocorreu no Povoado Barra Nova, na cidade de Marechal Deodoro, região metropolitana de Maceió.

Informações da assessoria da Secretaria de Segurança Pública dão conta que foram presos o pernambucano Josenildo de Lima Coutinho, 49 anos, e José Amauri Almeida dos Santos, 33 anos.

De acordo com a assessoria, os acusados usavam para as ações de arrombamento um Logan prata, placa NMN-7270, comprado com CPF falso em nome de um empresário do Recife. Agentes da Polícia Civil teria entrado em contato com o empresário que enviou uma cópia de um Boletim de Ocorrência que vinha sendo vítima de um golpe.

Por meio da assessoria, um policial da inteligência do Tigre afirma que: “Eles confessaram ter comprado o carro em Arapiraca pelo valor de seis mil reais e já respondem na Justiça por receptação. Eles também detalharam que arrombam os carros com tesouras e fizeram simulação pra gente”.

Fonte: AL24horas