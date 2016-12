SINDSPEM convoca servidores para assembleia sobre Previdência Municipal

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo – SINDSPEM convoca o funcionalismo municipal para participar da assembleia geral extraordinária que acontece na próxima quinta-feira, 29, a partir das 9 horas, no auditório Joaquim Reis de Santana, situado na sede do SINDSPEM.

Em pauta, o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que institui a Previdência Própria Municipal, matéria que tramita na Câmara Municipal de Penedo com votação prevista para as 16 horas da próxima quinta-feira, 29.

por Assessoria