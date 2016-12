Adolescente é executado com tiros no rosto

Um adolescente foi executado a tiros, na tarde desta quinta-feira (29), no Conjunto Frei Damião, bairro Canafístula, no município de Arapiraca.Os autores efetuaram disparos no rosto da vítima.

Segundo informações, o crime foi praticado por dois indivíduos desconhecidos que chegaram ao local em uma motocicleta de características não anotadas.

Ao ser atingido, pelos primeiros disparos, Walisson Bispo da Silva, 16 anos, ainda correu por alguns metros tentando fugir, mas acabou caindo na rua. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas já encontrou a vítima em óbito no local.

A Polícia Militar foi acionada, isolou o local do crime e comunicou o fato a equipe da Delegacia de Homicídios de Arapiraca (DHA), Instituto de Criminalística (IC) e Instituto Médico Legal (IML). Guarnições da PM realizam rondas na tentativa de localizar os autores do crime.

com Já é notícia