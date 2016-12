Alagoas ganhará mais quatro Unidades de Pronto Atendimento em 2017

Mais um passo será dado para a melhoria da rede de atenção pré-hospitalar e ampliação do acesso aos serviços de pronto atendimento para a população alagoana. Essa é uma das metas estabelecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesau) e, em 2017, o pontapé será a reforma de quatro ambulatórios 24 horas de Maceió, que serão recuperados e transformados em Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Os ambulatórios Assis Chateaubriand, no Tabuleiro do Martins, João Fireman, no Jacintinho, e Dom Miguel Fenelon Câmara, na Chã da Jaqueira, terão a estrutura física modificada e passarão a funcionar como Unidades de Pronto Atendimento tipo II. Já a unidade Denilma Bulhões, que está localizada no Benedito Bentes, passará a ser um centro de referência e diagnóstico.

A secretária de Estado da Saúde, Rozangela Wyzomirska, explicou que os ambulatórios passarão por mudanças no atendimento clinico com melhorias tanto na estrutura física e reforço de equipamentos modernos, qualificando o atendimento para a população e a prestação de serviço dos profissionais que trabalham nessas unidades.

“As três UPAs tipo II terão uma capacidade de atender em média 250 pessoas por dia para resolver grande parte das urgências e emergências, como controle da pressão arterial e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. E também atendendo pacientes com doenças crônicas como diabetes, hipertensão, insuficiência cardíaca, infarto do miocárdio e casos AVC”, afirmou a secretária.

“O Denilma Bulhões será um centro de referência de diagnóstico e terá a capacidade de atender cerca de cinco mil pacientes por mês, oferecendo consultas em cardiologia, dermatologia e pediatria, além de fazer exames de imagem e laboratoriais”, salientou a titular da pasta, ao explicar que o centro irá completar os serviços que são oferecidos pela UPA tipo III situada no bairro do Benedito Bentes.

O superintendente de Atenção à Saúde da Sesau, Rogério Barboza, lembrou que Maceió possui duas UPAs em pontos estratégicos atendendo aos usuários da parte alta da cidade no bairro do Benedito Bentes e a parte baixa da capital no Trapiche da Barra.

“A nossa capital também possui outros bairros populosos um deles é o Jacintinho e com as novas UPAs teremos geograficamente uma melhor organização da rede de pronto atendimento no município”, disse Barboza.

As ordens de serviço para o início das obras devem ser assinadas no próximo mês e os recursos serão provenientes do Fundo de Amparo à Pobreza (Fecoep).

Transferência de atendimentos – Para não haver prejuízo para a população durante a reforma, os atendimentos dos ambulatórios serão transferidos para outras unidades de saúde. No caso do Assis Chateaubriand, que será demolido e terá a sua estrutura totalmente modernizada, os pacientes poderão procurar o Hospital Ib Gatto, no município de Rio Largo, além do ambulatório 24 horas Miguel Fenelon Câmara e unidades do município, que serão definidas.

Os serviços do ambulatório João Fireman poderão ser atendidos na clínica infantil Dayse Brêda e no ambulatório Noélia Lessa, ambos localizados no bairro da Levada. Também em unidades do município e na UPA do Trapiche. Além disso, o Hospital Geral do Estado (HGE) ficará como uma unidade de suporte para atendimentos emergenciais.

As pessoas que precisarem ser atendidas no ambulatório Denilma Bulhões também poderão procurar a UPA do Benedito Bentes. Já o Dom Miguel Fenelon Câmara irá manter os serviços enquanto as obras são realizadas.

Para informar essas modificações nos atendimentos, os líderes comunitários e os servidores das unidades de saúde estão sendo convocados pela Sesau para uma reunião onde será apresentado o projeto para cada um dos ambulatórios que serão transformados em UPAs, além de informar sobre a transferência dos locais de atendimento durante esse período.

Fonte: Agência Alagoas