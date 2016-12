Bandidos vestidos de palhaço realizam assaltos em Alagoas

Criminosos vestidos de palhaço assaltaram, no início da tarde desta quarta-feira, 28, dois estabelecimentos comerciais da Rua Joaquim Tetê, Centro da cidade de Canapi, sertão alagoano.

De acordo com dados policiais, quatro pessoas, sendo dois homens e duas mulheres, chegaram ao município em um veículo Onix, de cor branca, com roupas de palhaço e roubaram uma farmácia e um mercadinho da cidade.

Durante a ação criminosa, eles chegaram a render funcionários e clientes dos locais. Em seguida, a quadrilha fugiu com aproximadamente R$30 mil pela BR-316, sentido Pernambuco.

Equipes do 9º Batalhão de Polícia Militar (BPM), situado em Delmiro Gouveia, e da Companhia de Operações Policiais Especiais do Sertão (Copes – Caatinga), sediada em Piranhas, realizam diligências e conseguiram prender três pessoas que teriam uma suposta ligação com os responsáveis pelo assalto.

De acordo com dados do delegado Rodrigo Rocha Cavalcanti , os suspeitos – identificados como José Cícero da Silva de Queiroz, José Aparecido Bezerra da Silva e José Admilson dos Santos – teriam participação em um homicídio e são ligados aos assaltantes que roubam vestidos de palhaços.

“Um deles é suspeito de comandar essa quadrilha que agiu aqui em Canapi, estamos investigando e breve diremos quem é o responsável”, frisou Cavalcanti.

Os presos estão foram conduzidos à Delegacia Regional de Polícia (DRP) de Delmiro Gouveia.

com Radar 89