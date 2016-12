Coruripe está entre os 12 melhores destinos para se conhecer em 2017

Localizada a 90 km de Maceió, a cidade de Coruripe é bastante conhecida pela beleza e tranquilidade de suas praias, atraindo turistas o ano inteiro. O site de viagens Momondo listou 12 destinos para se conhecer em 2017, indicando o mês mais apropriado para conhecê-los, e incluiu o município do litoral alagoano.

Na reportagem, Coruripe figurou entre paisagens mais belas de todo o país, recebendo destaque pelas suas praias, seu mar cristalino e seus vastos coqueirais. A matéria afirma que o melhor período para ir até a cidade é o mês de junho e que o município “é o destino perfeito para fugir do inverno e aproveitar o clima quente do Nordeste o ano todo, em meio a um refúgio tão rústico e charmoso”.

O texto mencionou ainda as praias de Lagoa do Pau, Miaí de Baixo e de Cima, do Toco e Pituba, além de fazer referência ao rico artesanato da região.

O Momondo é um site de origem dinamarquesa para buscas e comparações de preços de passagens aéreas e hotéis e publica matérias sobre os principais destinos turísticos de todo o mundo. Para conferir as reportagens na íntegra é só acessar www.momondo.com.br.

Fonte: Agência Alagoas