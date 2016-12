Educação oferece mais de 46 mil vagas para novos alunos na rede estadual de ensino

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) oferta mais de 46 mil vagas para novos alunos na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2017, mais de 30 mil para o ensino médio. A pré-matrícula será on-line e deve ser feita no período de 7 a 14 de janeiro, no site www.matriculaonline.al.gov.br. No próximo ano, Alagoas contará com 34 escolas de ensino integral e a modalidade também poderá ser selecionada na pré-matrícula.

Nesta primeira etapa, caso o candidato possua dúvidas, ele pode buscar esclarecimento nas sedes das 13 Gerências Regionais de Educação (Geres) ou até mesmo na escola estadual mais próxima.

“O candidato ou seu responsável entra no site, preenche um cadastro básico de informações, informa a série desejada e aponta até três opções de escolas onde deseje estudar. Se o candidato à vaga for um aluno com deficiência, é preciso que seja informado no ato do cadastro e que, no dia da confirmação da matrícula, seja apresentado laudo comprobatório da deficiência”, explica Emília Caldas, supervisora de Documentação e Vida Escolar.

Modalidades

A matrícula on-line será realizada exclusivamente para Ensino Fundamental – 1º e 6º ano; Ensino Médio – 1ª série; Ensino Médio Integral – 1ª Série; Ensino Médio Integral Integrado à Educação Profissional – 1ª Série; Ensino Médio Integrado à Educação Profissional – 1ª Série;

Vale ainda para o Ensino Fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º e 5º períodos do turno diurno e 1º e 6º períodos do turno noturno, para candidatos com idade mínima de 15 (quinze) anos; Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) – 1º período, para candidatos com idade mínima de 18 (dezoito) anos.

Confirmação de matrícula

Após o período da pré-matrícula, em qual o candidato poderá selecionar até três escolas onde pretende estudar, haverá a seleção e todos serão comunicados da disponibilidade de vagas. A confirmação da matrícula será presencial.

O estudante ou responsável deverá comparecer à escola selecionada previamente no sistema, no período de 23 a 25 de janeiro de 2017, apresentando os seguintes documentos: Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia); CPF do aluno (original e cópia); Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /Transferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias;

Tem que apresentar ainda original e cópia do RG e CPF do responsável legal, no caso de candidato (a) menor de 18 anos; Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso); Original e cópia do comprovante de residência atualizado; 02 fotos 3×4;

O candidato deverá ter cartão de vacinação atualizado para os alunos do 1º ao 5º ano; Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 5º ano do Ensino Fundamental; Cartão do Programa Bolsa Família (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário; Cartão do Sistema Único de Saúde – SUS (original e cópia). Declaração de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta ensino integral matutino e vespertino, assinado pelo estudante, ou seu responsável; Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudantes menores de 18 anos) e Histórico Médico Escolar.

Calendário diferenciado

As unidades de ensino com calendário em defasagem que irão concluir suas atividades a partir de março de 2017 e não participarem da pré-matrícula on-line poderão efetuar as matrículas presencialmente na unidade de ensino em até 10 dias após o término do ano letivo, mediante a disponibilidade de vagas em todas as séries, anos e períodos.

Renovação de matrícula

A renovação de matrícula deverá ser realizada em até cinco dias após o término do ano letivo e as matrículas iniciais no período de 16 a 20 de janeiro de 2017 em anos, séries e períodos diferentes das relacionadas, diretamente na escola pretendida, com a documentação necessária, relacionada acima.

As Gerências Regionais de Educação (Geres) serão pontos de apoio para os estudantes sanarem suas dúvidas. Mais informações no site www.matriculaonline.al.gov.br.

Fonte: Agência Alagoas