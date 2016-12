Jogador penedense Marinho rouba a cena no jogo das estrelas no Maracanã

O jogador penedense Marinho, que atua no Vitória/BA, roubou a cena no jogo das estrelas nesta quarta-feira, 28, no estádio do Maracanã no Rio de Janeiro. Com belas jogadas e dois gols assinalados, “Di Marinho”, como é chamado pela torcida do Vitória, foi o destaque da partida juntamente com o atacante Neymar Junior.

Marinho é natural de Penedo/AL e nas suas raízes tem participações esportivas jogando no campo do Sinimbu, localizado as margens do rio São Francisco, e hoje realizou três de seus maiores sonhos, primeiro em jogar ao lado de Neymar , segundo em jogar com seu ídolo Zico, e terceiro em atuar no Maracanã.

O jogador penedense está sendo pretendido por vários brasileiros, inclusive do exterior. “Existem propostas, mas estou de férias e só vou analisar quando retornar aos trabalhos no Vitória e conversar com a diretoria e meu empresário”, disse Marinho.

por Redação