Jovem de 18 anos é preso por tráfico no interior

Uma ação dos Agentes da Delegacia Regional de São Miguel dos Campos prendeu um jovem de 18 anos, com bombinhas de maconha e dinheiro, nesta quarta-feira (28), numa residência no Loteamento Jaci Clemente, parte alta do município.

Quitério Oliveira Santos foi preso após investigações realizadas pela polícia. Foram apreendidos com o jovem, 17 bombinhas de maconha, um valor de R$ 263,70 em dinheiro, além de algumas moedas.

O jovem foi autuado por tráfico de entorpecentes e permanece na Delegacia Regional da Cidade.

com Alagoas Web