Jovem é assassinado a tiros em Arapiraca

O jovem de 21 anos, identificado como Fabrício Kawan de Oliveira, foi executado a tiros, na tarde desta quarta-feira, 28, no bairro Manoel Teles, cidade de Arapiraca, localizada no agreste alagoano.

Embora a vítima tenha sido assassinada em plena via pública, testemunhas se negam a repassar detalhes do crime aos policiais do 3º BPM, que atenderam à ocorrência.

No momento em que o jovem foi baleado, unidades do Samu foram acionadas. As equipes estiveram no local, mas Fabrício Kawan já estava em óbito.

A cena do crime foi isolada pelos policiais da Força Tática 2, do 3º BPM, até a finalização dos trabalhos dos peritos do Instituto de Criminalística. O corpo será encaminhado ao IML de Arapiraca.

com Já É Notícia