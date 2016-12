PENEDO: servidores rejeitam proposta de Previdência Própria

Servidores efetivos da Prefeitura de Penedo disseram NÃO ao projeto que institui o regime de previdência pública municipal. O posicionamento foi tomado durante assembleia geral realizada pelo SINDSPEM – Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo na manhã desta quinta-feira, 29.

O projeto que cria a previdência municipal tramita na Câmara de Vereadores e consta na pauta da sessão extraordinária marcada para a tarde de hoje (quinta-feira, 29), com início previsto para as 16 horas.

“Nós somos contra a forma de condução desse processo que é tão importante e complexo para todo os servidores efetivos da Prefeitura de Penedo. No último dia sete deste mês, o prefeito nos convidou para uma reunião em seu gabinete, quando comunicou a existência do projeto, afirmando que iria mandar a documentação para que pudéssemos analisar junto com os trabalhadores. Ele mandou o projeto para a Câmara, mas não enviou ao sindicato”, explica a Presidente Ana Flávia Teixeira.

Sem acesso à documentação, o SINDSPEM e os funcionários efetivos do município iniciaram uma mobilização que gerou a decisão tomada na assembleia que lotou o auditório do sindicato.

Um abaixo-assinado com mais de 400 assinaturas será entregue na Câmara de Vereadores, documento que pede o arquivamento do projeto. Os trabalhadores também estarão mobilizados em frente da sede do Poder Legislativo para tentar convencer os vereadores sobre a necessidade de arquivar o projeto ou votar contra a proposta.

“É o futuro de milhares de família que está em jogo. Não podemos aceitar passivamente que se mexa na aposentadoria dos servidores efetivos da Prefeitura de Penedo sem um debate aprofundado do projeto que precisa ser analisado de forma minuciosa”, afirma Ana Flávia Teixeira.

Fonte: Assessoria