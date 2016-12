Um dia após os deputados, vereadores de Maceió também aprovam aumento de seus salários

Um dia após os deputados estaduais aumentarem seus salários, os vereadores de Maceió também decidiram reajustar os próprios salários em uma sessão extraordinária realizada na tarde desta quarta-feira (28).

A votação foi aprovada e o salário de um vereador que tem o valor de R$ 15 mil, passa, com o reajuste, a ser R$ 18,9 mil reais.

Dos 21 parlamentares, que estavam todos presentes, apenas duas vereadoras votaram contra o aumento, Heloísa Helena (Rede) e Tereza Nelman (PSDB).

A assessoria de comunicação da Câmara declarou que o aumento é um efeito cascata devido à aprovação do reajuste dos salários dos deputados estaduais, aprovado nesta terça-feira (27), na Assembleia Legislativa do Estado. Afirma ainda, que os vereadores têm direito, de acordo com a Constituição Estadual, a 75 % dos salários dos deputados e como houve um aumento lá, os vereadores decidiram reajustar os seus salários também.

